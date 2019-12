Gazzetta - Milan, la Juve torna a sondare il terreno per Gigio

La Gazzetta dello Sport in edicola mattina pone l’accento sul futuro di Donnarumma. In questi anni - si legge - si sono fatte avanti le grandi d’Europa, ma dagli uffici di via Aldo Rossi ogni offerta è stata rispedita al mittente. Stando a quanto riferito dalla rosea, la Juventus, già sulle tracce di Gigio in passato, sarebbe tornata da poco a sondare il terreno, rinviando però qualunque discorso a giugno, quando mancherà un anno alla scadenza del contratto del portiere rossonero.