Gazzetta - Milan, la pazienza è finita. Gigio a Maldini: "Faccio quello che mi dice Mino"

Dopo la qualificazione in Champions, in via Aldo Rossi speravano che Gigio Donnarumma accettasse finalmente l'offerta da 8 milioni di euro a stagione che da tempo il Milan gli aveva proposto. Come riporta La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina, Paolo Maldini ha provato a parlare con il giovane portiere nelle ore successive la conquista del secondo posto in campionato, ma il portiere gli avrebbe risposto così: "Faccio quello che mi dice Mino". A quel punto, la pazienza del dt rossonero e di tutto il club milanista è finita e hanno deciso di chiudere per Mike Maignan.