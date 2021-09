Gazzetta - Milan, lo strano caso Ibra: infortunato ma convocato dalla Svezia

"Ibra infortunato col Milan ma convocato dalla Svezia: lo strano caso di Zlatan": titola così gazzetta.it in merito alla convocazione in nazionale di Zlatan Ibrahimovic per le gare contro Kosovo e Grecia nonostante l'attaccante rossonero sia infortunato (anche stasera contro l'Atletico Madrid non sarà a disposizione di Pioli). Il ct Janne Anderson, intervenuto in conferenza stampa, ha spiegato così la chiamata di Ibra: "Ho scelto di convocarlo perché credo e spero che possa essere coinvolto e contribuire alla squadra. E' reduce da un infortunio, ma sta progredendo giorno dopo giorno. Sarà con noi quando ci riuniremo la prossima settimana".