Gazzetta - Milan, Maldini vuole un ex calciatore nel ruolo di ds

La responsabilità della parte sportiva si reggerà soprattutto su Maldini, ma non solo. Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, al suo fianco ci sarà un direttore sportivo affermato, che conosca i meccanismi delle trattative e i tavoli del mercato. Stando a quanto riferito dalla rosea, Paolo vorrebbe puntare su un ex calciatore, che dovrà individuare i profili utili e riconoscere prima di altri i giovani di talento.