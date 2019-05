Gazzetta - Milan, nessuna sospensione del ricorso al TAS

Secondo quanto riferito dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Milan non avrebbe sospeso il ricorso al TAS contro la sentenza della UEFA per lo sforamento delle regole del Financial Fair Play per il triennio 2014-2017. Il club rossonero, inoltre, è in attesa di conoscere quali saranno i provvedimenti del massimo organo calcistico europeo in seguito al secondo deferimento per il triennio 2015-2018.