Gazzetta - Milan, niente Salernitana per Maignan. Nuovi esami per il francese nei prossimi giorni

© foto di www.imagephotoagency.it

Mike Maignan non giocherà il 4 gennaio contro la Salernitana nel primo match ufficiale del Milan del 2023. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il suo percorso di recupero ha subito un rallentamento e al momento non ci sono certezze su quando potrà tornare in campo. Oggi il giocatore, insieme a tutto il gruppo rossonero, rientrerà in Italia da Dubai e nei prossimi giorni si sottoporrà a nuovi esami per capire come sta il polpaccio.