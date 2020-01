Gazzetta - Milan, no di Gazidis all’arrivo di Saelemaekers

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Gazidis, sempre attento nel contenere i costi, avrebbe “stoppato” alcune operazioni in entrata. Per questo non dovrebbero arrivare altri rinforzi (oltre al terzino Matías Viña). Stando all’indiscrezione riferita dalla rosea, ad esempio, l’amministratore delegato rossonero avrebbe detto no all’acquisto del giovane Alexis Saelemaekers, ala destra che Maldini e Boban avevano individuato come possibile sostituto di Suso.