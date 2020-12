Gazzetta - Milan, ora mancano i gol di Rebic

Contro il Parma il Milan dovrà fare ancora a meno di Ibrahimovic (difficile un recupero dello svedese per domani), ma Pioli può comunque contare su alternative di assoluto valore. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il tecnico rossonero si affiderà a Saelemaekers, Calhanoglu, Hauge e Rebic. A proposito dell'attaccante croato, nelle ultime partite ha sfornato diversi assist, ma non è riuscito ad andare a segno: manca (solo) lui all’appello dei gol, scrive la rosea.