Gazzetta - Milan, Pioli e un possibile cambio di modulo per recuperare più solidità in mezzo al campo

Secondo La Gazzetta dello Sport, il grande problema al Milan è il centrocampo dove il triangolo composto da Bennacer, Kessie e Calhanoglu non sta più rendendo come nei mesi scorsi: il primo è infortunato, il secondo è stanco, mentre il terzo è in ritardo di condizione dopo aver avuto il Covid. Stefano Pioli ha finora ottenuto grandi risultati grazie al suo collaudato 4-2-3-1, ma in questo momento un cambio di modulo potrebbe essere utile per ritrovare un po' di solidità in mezzo al campo e dare maggiore copertura alla difesa. Il 4-3-1-2 potrebbe essere una soluzione oppure un classico 4-4-2.