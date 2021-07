Gazzetta - Milan, Romagnoli non è in uscita. Ma il rinnovo...

Alessio Romagnoli è legato al Milan sino al 2022 da un ingaggio importante. Uno stipendio che ritiene di dover difendere a tutti costi, mentre il club - scrive La Gazzetta dello Sport - non vuole andare a investire ulteriormente sul giocatore. Con questi presupposti si profila un’altra stagione insieme, ma senza prospettive ulteriori. Per il capitano, comunque, non sono previste mosse in uscita. Il Milan, infatti, lo considera importante nello scacchiere della stagione del ritorno in Champions League.