Gazzetta - Milan-Sassuolo, la probabile formazione rossonera

La Gazzetta dello Sport riporta la probabile formazione del Milan in vista della gara contro il Sassuolo. Stando a quanto riferito dalla rosea, Pioli dovrebbe riproporre lo stesso undici schierato a Bologna: Donnarumma in porta, poi linea a quattro formata da Conti, Musacchio, Romagnoli e Theo Hernandez; in mezzo al campo, spazio a Bennacer, Bonaventura e Kessié, mentre in attacco dovrebbero giocare Suso, Piatek e Calhanoglu.