Gazzetta - Milan, sensazioni non buone per Bennacer: si teme uno stiramento

Oltre a Matteo Gabbia, ieri contro il Parma anche Ismael Bennacer è stato costretto ad abbandonare il campo per infortunio: come spiega questa mattina La Gazzetta dello Sport, nelle prossime ore il giocatore algerino si sottoporrà ad alcuni esami strumentali, ma le sensazioni non sono buone in quanto si teme uno stimento che rischia di tenerlo fuori per diverse settimane.