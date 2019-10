Gazzetta - Milan, Spalletti primo nome della lista ma non sarà facile ingaggiarlo

In caso di esonero di Giampaolo, il primo nome della lista del Milan è quello di Luciano Spalletti, il quale piace molto per personalità e capacità di far giocare bene le sue squadre. Il problema, come spiega questa mattina La Gazzetta dello Sport, è che non sarà facile ingaggiarlo perchè da una parte è sotto contratto con l’Inter fino al 2021 e dall'altra, secondo gli amici, non ha intenzione di buttarsi nella mischia.