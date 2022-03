Gazzetta - Milan, un Giroud in grande condizione e in formato mondiale

MilanNews.it

La sosta per le nazionali restituirà al Milan un Giroud formato mondiale e in una forma eccellente. Lo scrive La Gazzetta dello Sport, che si sofferma sul momento del centravanti rossonero, il quale, ovviamente, spera di esserci in Qatar. Molto - sottolinea la rosea - passa da questo 2022 da protagonista con il Diavolo. Olivier è diventato un punto fermo della squadra di Pioli: non è un cannoniere seriale, ma sa come indirizzare le notti da scudetto.