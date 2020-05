Gazzetta - Nagelsmann, l’innovatore con metodi da film di fantascienza

La Gazzetta dello Sport traccia un profilo di Julian Nagelsmann, l’allenatore che Rangnick vorrebbe portare al Milan. La rosea, che lo definisce "l’innovatore con la faccia da bravo ragazzo e metodi da film di fantascienza", racconta alcuni particolari del suo modo di lavorare. Si comincia con cinque domande a colazione: i giocatori rispondono con una app sullo smartphone, lui raccoglie i dati, li analizza e li confronta con quelli degli allenamenti per poi tirare le somme in vista della partita. Si prosegue con un megaschermo in mezzo al campo, per permettere a chi si allena di rendersi conto in tempo reale di quello che funziona e non. Si finisce ben oltre il 90, perché lasciare gli spogliatoi senza prima essersi rivisti al monitor è severamente vietato. Questo è Nagelsmann, un predestinato della panchina. A 28 anni era già al timone dell’Hoffenheim e in tre stagioni è passato da una salvezza miracolosa al 3° posto. I suoi modelli sono Guardiola e Tuchel.