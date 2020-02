Gazzetta - Non solo in classifica: Inter e Milan mai così distanti

Distanti in classifica (+19 per i nerazzurri) e non solo: l’Inter è due-tre passi avanti al Milan, sia in campo che fuori. La Gazzetta dello Sport pone l’accento sull’aspetto commerciale, evidenziando l’enorme distanza tra i due club. "L’Inter vola a +159", scrive la rosea, che poi aggiunge: "Il fatturato premiava i rossoneri fino al 2015-16: poi il sorpasso interista. Oggi divario massimo: 365 milioni di ricavi per i nerazzurri, 206 per il Milan che così resta fuori dalle 20 più ricche d’Europa".