Gazzetta: "Nuova vita a Milano: Ibra alloggia in hotel, pranza con Leao"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport parla questa mattina del ritorno in rossonero di Zlatan Ibrahimovic: "Nuova vita a Milano: Ibra alloggia in hotel, pranza con Leao". Lo svedese, che sta alloggiando in un famoso hotel in centro a Milano, a pranzo a Milanello si è seduto spesso allo stesso tavolo di Rafael Leao, con cui sembra esserci un feeling molto particolare.