Gazzetta - Panchina, il Milan lavora al piano B

Il Milan è al lavoro per allestire un piano di pronto intervento se la situazione dovesse precipitare. Lo scrive La Gazzetta dello Sport, che evidenzia però come non sia facile trovare un tecnico di spessore che accetti a metà stagione la responsabilità di portare i rossoneri in Champions. Il primo nome resta quello di Donadoni, che però è ancora sotto contratto col Bologna. Wenger è il volto più suggestivo: Gazidis lo conosce bene, ma la pista è complicata. In questi giorni si è fatto strada anche il nome di Guidolin. Nessuno, comunque, accetterebbe di fare il semplice traghettatore.