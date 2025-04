Gazzetta: "Prima la Coppa. Milan in missione: battere l'Inter è la via per l'Europa meno complicata"

vedi letture

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Prima la Coppa. Milan in missione: battere l'Inter è la via per l'Europa meno complicata". Domani sera i rossoneri saranno in campo a San Siro contro l'Atalanta per la sfida valida per la 33^ giornata di Serie A, ma il vero obiettivo del Diavolo è la semifinale di ritorno della semifinale di Coppa Italia in programma mercoledì contro l'Inter. Arrivare in finale e alzare il trofeo è la strada "più facile" per conquistare un posto nella prossima Europa League.

DOVE VEDERE MILAN-ATALANTA

Data: domenica 20 aprile 2025

Ora: 20.45

Stadio: San Siro, Milano

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN

Web: MilanNews.it

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Piccinini

Assistenti: Imperiale - Zingarelli

IV Uomo: Marchetti

VAR: Fabbri

AVAR: Guida