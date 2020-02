Gazzetta: "Rebic, e adesso? Da rebus a uomo chiave, ma il Milan deve blindarlo"

"Rebic, e adesso? Da rebus a uomo chiave, ma il Milan deve blindarlo": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il valore del croato è già cresciuto a 40 milioni di euro. Dopo essere stato un oggetto misterioso per i primi mesi, ora è sempre più decisivo e per questo il club milanista è al lavoro per provare a riscattarlo (è a Milanello in prestito biennale secco), ma non sarà facile trattare con l'Eintracht Francoforte.