Gazzetta - Riecco Maignan, Tatarusanu (da buon vice) esce di scena da signore

Il Milan è felice di riaccogliere Maignan, ma chi lo ha sostituito in queste settimane non ha fatto male. Come riporta La Gazzetta dello Sport, al netto dell’errore di Firenze, nelle nove partite giocate al posto del collega francese, Tatarusanu ha garantito esperienza, sicurezza e parate pesanti, come il rigore di Lautaro Martinez disinnescato nel derby. Pioli ha apprezzato il rendimento del portiere rumeno, ma anche l’uscita di scena assolutamente signorile: una volta preso atto della decisione del tecnico di riaffidarsi a Maignan, infatti, "Tata", che conosce bene il ruolo di un vice, ha accettato senza problemi.