Scontata la giornata di squalifica, Zlatan Ibrahimovic tornerà in campo contro il Sassuolo. Ma il Milan pensa già al futuro: come riporta La Gazzetta dello Sport, il campione svedese firmerà il nuovo contratto oggi, o forse dopo il match di mercoledì. Il problema non esiste poiché le parti hanno già trovato un accordo per il prolungamento. Insomma, tutto è stato pianificato.