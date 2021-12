Gazzetta - Rinnovo Kessie, nessun passo avanti nella trattativa

La Gazzetta dello Sport si sofferma sul futuro di Franck Kessie, il cui contratto con il Milan scadrà il prossimo 30 giugno. Come riporta la rosea, non si segnalano passi in avanti. O meglio, passi indietro, visto che, per convincere l’ivoriano a rinnovare alle cifre proposte dal Milan (6,5 milioni all’anno), servirebbe una retromarcia dello stesso giocatore. La sua idea, a quanto pare, è quella di andare a incassare molto di più altrove. Ma gli 8 milioni promessi dal Psg saranno ancora sul tavolo, si chiede la Gazzetta alla luce del rendimento offerto da Kessie?