Fofana al lavoro per la Finale: ecco perché è cruciale averlo a disposizione

Mancano tre giorni alla finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna: una partita che per i rossoneri potrebbe cambiare il giudizio globale di una stagione che, in ogni, caso rimarrebbe negativa nel suo complesso. La squadra rossonera è determinata a conquistare il suo secondo trofeo dell'anno che sarebbe comunque un bel traguardo e il mister Sergio Conceiçao nelle prosisme ore capirà se potrà fare affidamento su Youssouf Fofana, uscito nel corso del primo tempo del penultimo impegno in campionato contro il Genoa e assente venerdì contro il Bologna a San Siro.

Riavvolgiamo il nastro dell'ultima settimana del centrocampista francese. Fofana come di consueto è partito titolare nella gara di lunedì scorso contro il Genoa al "Ferraris" ma ha dovuto alzare bandiera bianca alla mezzo'ora per un colpo subito alla pianta del piede. Nei giorni successivi l'ex Monaco ha seguito un programma di terapie a Milanello, rimanendo a riposo nella partita di venerdì contro il Bologna per non correre rischi. In questo weekend, già da sabato, ha iniziato un lavoro di allenamento personalizzato in campo insieme anche a Fikayo Tomori, uscito dopo pochi minuti nella gara di San Siro. La speranza, chiaramente, è quella di averlo per la finalissima del 14 maggio.

L'assenza di Youssouf Fofana non è da sottovalutare, non solo perchè è diventato in poco tempo titolare del Milan e per larga parte della stagione è stato anche uno dei migliori, ma perché con Tijjani Reijnders forma una coppia rodata. Inoltre il francese con la sua capacità di interdizione in mezzo al campo, ha riportato un po' di equilibrio in un centrocampo che non ne aveva da tempo. Il dato che salta più all'occhio, però, e forse anche quello più inaspettato (sia leggendo oggi, sia a inizio stagione), è quello relativo agli assist. Infatti, dopo gli 11 assist di Leao e i 10 di Pulisic, Fofana è il terzo miglior assistman stagionale con 9. Una qualità che potrebbe mancare. Al suo posto è comunque entrato già in rodaggio, nelle ultime due partite, Ruben Loftus-Cheek che è un profilo che piace molto a Conceiçao: i rossoneri sono dunque coperti anche se - vista la possibile assenza di Bondo - sarebbe cruciale recuperare Fofana almeno per la panchina.