MilanNews vi porta a Roma! Dall'arrivo in hotel al post partita: la finale minuto per minuto con i nostri inviati. Come seguirla

vedi letture

Come sempre, MilanNews.it vi accompagnerà passo passo negli eventi più importanti del Milan! La nostra redazione, infatti, sarà a Roma per presenziare alla finale di Coppa Italia contro il Bologna del 14 maggio.

Ma la marcia di avvicinamento inizia già oggi...

IL PROGRAMMA DEL MILAN

La stagione del Milan sta per giungere al suo punto più importante: la finale di Coppa Italia. La partita, che i rossoneri giocheranno contro il Bologna, si disputerà fra due giorni allo Stadio Olimpico di Roma alle ore 21. Si deve mettere da parte il successo di campionato arrivato venerdì per 3-1 proprio contro i rossoblu di mister Vincenzo Italiano, perché questa sarà sicuramente un'altra partita con un trofeo ma anche la qualificazione all'Europa in palio.

Oggi il Milan si ritroverà a Milanello per un allenamento mattutino e poi nel pomeriggio ci sarà la partenza per Roma, dove i nostri inviati Antonio Vitiello, Pietro Mazzara e Antonello Gioia la attenderanno in hotel per fornirvi video, notizie e suggestioni dall'arrivo dei calciatori.

Nel giorno di vigilia, oltre all'allenamento di rifinitura e alle conferenze stampa di rito, le due squadre saranno ricevute in Quirinale da Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica.

Insomma, una tre giorni romana che si preannuncia intensa e che la redazione di MilanNews.it vi racconterà con il solito entusiasmo con i suoi inviati presenti nella Capitale già dalla giornata di oggi. Seguiteci su APP e i nostri canali social per rimanere aggiornati!