Niente sorprese, Milan sul sicuro: anche in finale Conceiçao si affiderà al 3-4-3

Venerdì sera Sergio Conceiçao ha fatto le prove generali in vista della finale di Coppa Italia, anche se più in generale, stando ai colleghi della Gazzetta dello Sport, il tecnico portoghese le avrebbe cominciate a fare dall'11 aprile in poi, quando schierò per la prima volta in campo contro l'Udinese il Milan con il 3-4-3, vincendo con un netto 0-4.

Da quella notte in poi Conceiçao ha trovato l'assetto giusto per il suo Diavolo, che ha risposto sul campo vincendo 5 delle ultime sei partite in tutte le competizioni, segnando 14 gol e subendone addirittura solo 3. Certo, c'è da dire che venerdì in campionato la rimonta contro il Bologna è stata avviata e completata con il 4-2-3-1, ma arrivati a questo punto è difficile pensare che il portoghese cambi ancora, soprattutto dopo le dichiarazioni rilasciate nel post partita di San Siro ("I calciatori credono in quello che facciamo in questo momento").

IL RITORNO DI LEAO, THEO E PAVLOVIC - Qualcosa rispetto alla partita di venerdì cambierà sicuramente, anche perché Sergio Conceiçao tornerà ad avere a disposizione Rafael Leao dopo la squalifica, non un rientro da poco insomma. Il numero 10 con i suoi uno contro uno costringerà il Bologna a lavorare con più attenzione su quella fascia, "costringendo" il mediano (Ferguson) ad andare quasi sempre al raddoppio per evitare di mandare in difficoltà Lorenzo De Silvestri.

Questo consentirà di conseguenza a Reijnders e Theo Hernandez di inserirsi e dare trame di gioco alternative, con il solito Pavlovic lì a coprire il francese dandogli la possibilità di esonerarlo da ogni tipo di arguito compito difensivo per esprimere al meglio il suo potenziale offensivo. Oltre a quello di Leao per la finale di Coppa Italia ci sarà anche il ritorno di Youssouf Fofana, il cui compito sarà quello di dedicarsi alla solita fase di riconquista del pallone.

DIFESA INTOCCABILE E DUBBIO IN ATTACCO - La difesa non si tocca. Fatta eccezione per alcuni casi, dallo scorso 11 aprile Sergio Conceiçao ha sempre puntato sui tre moschettieri, Pavlovic, Gabbia e Tomori, cosa che farà anche mercoledì dopo aver recuperato l'inglese dalla botta rimediata venerdì. L'unico vero dubbio è legato all'attacco: chi far giocare tra Luka Jovic e Santiago Gimenez? Il serbo è in calo rispetto alle ultime uscite, ma come sa legare lui il gioco nessuno. Il messicano è invece reduce da 3 gol e un assist nelle ultime 3 di campionato, ma questo potrebbe non contare agli occhi di Conceiçao, che ha comunque a disposizione questi due giorni per prendere le decisione migliore per il Milan.