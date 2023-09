Gazzetta: "Spremuta di Olivier. Gioca sempre Giroud: gli altri non pervenuti"

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi titola così sull'attacco del Milan: "Spremuta di Olivier. Gioca sempre Giroud: gli altri non pervenuti". Il numero 9 rossonero guiderà il tridente milanista anche oggi pomeriggio a San Siro contro il Verona. Niente riposo dunque per il francese che resta l'unica garanzia di gol. Okafor e Jovic partiranno nuovamente dalla panchina.