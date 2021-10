Gazzetta - Supercoppa Italiana il 5 gennaio a San Siro: manca solo l'ufficialità

La Lega Serie A avrebbe deciso in autonomia di far disputare la Supercoppa Italiana 2021, il 5 gennaio 2022 a San Siro. Niente Arabia Saudita dunque dato che da Riad non hanno esercitato l'opzione che da contratto avrebbe imposto di vedere la competizione disputata in Medio Oriente. Questo è quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, che aggiunge anche che mancherebbe solo l’ufficialità. Di conseguenza, sarebbe pressoché scontato il rinvio di Juventus-Napoli e Bologna-Inter, attualmente in programma all'Epifania. Quest’anno la Supercoppa si giocherà fra l’Inter (vincitrice del campionato 2020/2021) e la Juventus (vincitrice della Coppa Italia 2020/2021).