Gazzetta - Tomori verso il derby: buone sensazioni a Milanello

Ci sono buone sensazioni per Tomori in vista del derby. Lo scrive La Gazzetta dello Sport, che si sofferma sul recupero del difensore inglese dopo l'intervento al menisco. La riabilitazione procede senza intoppi: riuscire a tornare in tempo per il big match contro l'Inter sarebbe l’ennesimo saggio di velocità dell’ex Chelsea. E al Milan - riferisce la rosea - iniziano a pensare che anche questo scatto sia possibile.