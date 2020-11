"È il re di coppa ma non basta: vuol convincere anche per la A". Lo scrive La Gazzetta dello Sport parlando di Sandro Tonali, il quale sta lavorando con grande intensità per imporsi in maglia rossonera. Titolare in Europa, l’ex Brescia è in crescita e ora punta a mettere in difficoltà Pioli e trovare più spazio in campionato.