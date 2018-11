Gazzetta, Vernazza: "Con Higuain, dalla parte del torto: lo sclero perfetto"

Dalle pagine de La Gazzetta dello Sport, il giornalista della rosea, Sebastiano Vernazza, ha parlato della reazione di Higuain durante Milan-Juve: "'Ci sedemmo dalla parte del torto perché gli altri posti erano occupati', recita una frase celebre di Bertolt Brecht e così ci accomodiamo a lato di Gonzalo Higuain, fuori dal coro di chi lo impallina per lo sclero in Milan-Juve. Chiunque abbia fatto un minimo di sport agonistico ha gli strumenti per comprendere: quando si compete, può arrivare il momento dello "sbrocco", che è sbagliato, ma liberatorio, nella sua autodistruttività. Higuain avvertiva una pressione enorme e se l’è scrollata di dosso in modo primitivo. Il Pipita ha peccato di superbia nel momento in cui ha intimato a Kessie di scansarsi dal dischetto. Aveva una voglia esagerata di dimostrare qualcosa alla Juve, che in estate l’aveva scaricato sull’altare di CR7, e ha sbagliato il rigore. Poi ha ceduto ai nervi e quando Mazzoleni l’ha ammonito ed espulso per le proteste a muso duro, è andato fuori di testa. In un altro secolo, arbitri fisici come Agnolin e Michelotti avrebbero retto lo sguardo cattivo e ravvicinato dell’argentino, si sarebbero sgolati con due urlacci e forse non avrebbero cacciato il ribelle. Viviamo però tempi social, di tele-autopsie, e Mazzoleni ha tagliato corto, onde evitare grane. Una foto mostra Higuain che si rivolta a Chiellini, avvicinatosi per calmarlo: se si è fuori di senno, la mano tesa di un ex compagno viene percepita come carità pelosa. Higuain è ritornato presente a se stesso quando a portarlo via è arrivato Kessie, il collega al quale aveva rubato il rigore. Lì la scena si è ricomposta, il reprobo ha accettato la decisione ed è uscito. A seguire le scuse in tv con la faccia contrita, ma chi ha fatto sport lo sa: la rabbia resta e la si smaltisce soltanto sul campo, a squalifica scontata. Higuain ha torto, viva Higuain. E tenetevi la ragione".