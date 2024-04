Tuttosport - Milan, Cardinale sorpreso (e non indifferente) dalla reazione dei tifosi per il possibile arrivo in panchina di Lopetegui

Il nome di Julen Lopetegui ha spaccato in due l'ambiente del Milan: da una parte c'è il club che aveva scelto lo spagnolo come nuovo allenatore del Diavolo per la prossima stagione al posto di Stefano Pioli, dall'altra i tifosi che hanno scatenato fin da subito le loro proteste contro il possibile arrivo dello spagnolo.

Come riporta questa mattina Tuttosport, Gerry Cardinale è rimasto sorpreso (e non indifferente) dalla reazione della tifoseria milanista che ha anche aperto una petizione sul web contro lo sbarco in panchina di Lopetegui. In via Aldo Rossi, dove sono ore di riflessioni e dove stanno valutando anche altre piste, sanno bene che la scelta dell'allenatore è fondamentale per il futuro prossimo del Milan e per questo è una decisione che non si può assolutamente sbagliare.