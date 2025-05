Tocca a Gimenez, Tuttosport: "Conceiçao scalda il Milan per la Coppa"

vedi letture

Questa sera nella prima delle due sfide in pochi giorni tra Milan e Bologna, nella partita di campionato che si giocherà alle 20.45 a San Siro, il tecnico Sergio Conceiçao sceglie di non seguire la strada del turnover ma affidarsi a quella della continuità. Nello specifico l'allenatore portoghese, tra i titolari abituali, dovrà solo fare a meno dello squalificato Rafael Leao e dell'infortunato Youssouf Fofana. Per il resto la squadra sarà composta verosimilmente dai soliti noti per cercare di arrivare al meglio alla finale di Coppa Italia di mercoledì.

Per questo oggi Tuttosport titola così: "Conceiçao scalda il Milan per la Coppa. Poco turnover stasera, nell'antipasto della finale di Roma". L'unico vero dubbio riguarda il ruolo di centravanti. Se lo contenderanno Gimenez e Jovic, con il primo che è reduce da un gol e un assist nelle ultime due e parte in vantaggio. Nel sottotitolo, infatti, si legge così: "Rilancio per Gimenez col Bologna, avversaria pure mercoledì: quando sarà in gioco il futuro del tecnico".