Leao squalificato con il Bologna, il CorSport: "Gli altri big in campo"

Oggi Sergio Conceiçao dovrà fare a meno del suo connazionale e numero 10 Rafael Leao: il calciatore rossonero nell'ultima gara contro il Genoa ha subito un cartellino giallo da diffidato che lo costringerà, questa sera, a guardare la partita tra Milan e Bologna dagli spalti di San Siro e di arrivare un pochino più riposato all'appuntamento della finale di Coppa Italia il prossimo mercoledì 14 maggio all'Olimpico. Sarebbe stato curioso capire, vista la panchina di Genova e l'idea di andare con i titolari anche stasera, che scelta avrebbe fatto l'allenatore con un Leao a disposizione.

Come detto, pur senza uno dei suoi uomini migliori, Sergio Conceiçao stasera vuole i titolari in campo: "Milan, Rafa non c'è. Gli altri big in campo". E ancora si legge tra occhiello e sottotitolo: "Conceiçao cavalca l'onda positiva e riflette sul peso di questa gara anche in chiave Coppa Italia. Sergio ritratta e abbandona la tentazione turnover. Maignan, Theo, Reijders e Pulisic tutti dentro". Tra gli indisponibili non c'è solo Leao: assenti anche gli infortunati Fofana, Bondo, Sottil e Royal.