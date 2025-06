Morata e Thiaw verso Como. Per Tuttosport in difesa: "C'è Leoni"

Il Como va all'assalto dei giocatori del Milan. Uno è Alvaro Morata che è in uscita dal club rossonero da cui, di fatto è già partito nel mese di gennaio: attualmente lo spagnolo è in prestito al Galatasaray fino al prossimo 20 gennaio e il club turco può riscattarlo. Il problema è che l'opzione non è prevista al momento e l'attaccante vuole lasciare il club: in questo senso prova a inserirsi la squadra di Fabregas. Poi c'è Malick Thiaw che, sulla carta non è in vendita, ma in presenza di un'offerta congrua potrebbe partire.

Igli Tare a inizio settimana ha detto che se fosse uscito un difensore, ne sarebbe entrato un altro. Tuttosport nel suo titolo di oggi, segue questa logica: "Via Morata e Thiaw? C'è Leoni. Il Milan sta imbastendo una maxi operazione". Secondo il quotidiano di Torino: "Doppia partenza in direzione Como per finanziare l'acquisto del difensore e beffare l'Inter". Possibile che dalla doppia cessione si ricavino circa 35 milioni o anche di più: il Parma chiede più o meno la stessa cifra per il suo baby talento, con la possibilità di chiudere anche al ribasso.