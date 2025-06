Royal-Milan già finita, la Gazzetta: "C'è l'opzione Betis"

Emerson Royal e il Milan sono destinati a separarsi dopo solo un anno insieme: il terzino destro brasiliano era stato uno dei primi acquisti del club rossonero nella passata estate, arrivato dal Tottenham per circa 15 milioni di euro. La stagione in campo è stata a tratti disastrosa e il rendimento del calciatore è stato pienamente insufficiente: con l'arrivo di Walker, la salita nelle gerarchie di Jimenez e l'infortunio lungo patito a fine gennaio, Royal non ha più visto il campo.

Oggi la soluzione più ovvia sembra essere quella della separazione: non rimarrà Walker al Milan e il club interverrà sicuramente sul mercato, ma la sensazione è che per Royal non ci sia spazio nemmeno come alternativa. Lo stesso giocatore spinge per andare, come riporta la Gazzetta dello Sport questa mattina: "Emerson Royal, c'è l'opzione Betis. Ieri incontro tra la dirigenza biancoverde e gli agenti. Il terzino vorrebbe andare, ipotesi prestito". Si tratterebbe, in questo caso, di un ritorno.