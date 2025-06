Rossoneri giovani e italiani, il CorSport: "È il Milan di Ricci"

La pista che porta il Milan a Samuele Ricci si fa sempre più concreta. Dopo averlo corteggiato a lungo negli scorsi mesi, quest'estate il club rossonero è pronto a sferrare il colpo e ad acquistare il giovane centrocampista italiano per la sua linea mediana che sarà, quella sì, rivoluzionata rispetto all'anno scorso. E le due parole chiave, secondo il Corriere dello Sport che riporta la notizia, sono proprio queste: gioventù e Italia, da queste due caratteristiche cerca di ripartire il Diavolo.

Scrive il CorSport questa mattina: "Giovane e italiano, è il Milan di Ricci". Nell'occhiello si legge: "Dopo Modric nuovo rinforzo in vista per Allegri: la trattativa è davvero ai dettagli". Si continua nel sottotitolo: "Venticinque milioni per avere il sì di Cairo: l'ex Torino si sistemerà in copertura davanti alla difesa". Ed è proprio questo il ruolo che Tare aveva definito come prioritario per il mercato rossonero. Viene anche spiegato che inizialmente da via Aldo Rossi hanno cercato di inserire delle contropartite tecniche, un tentativo che non ha portato a nulla.