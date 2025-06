Thiaw e Morata fanno ricco il Milan, la Gazzetta: "Dal Como oltre 41 milioni"

vedi letture

La notizia delle ultime ore nell'universo rossonero è quella di una possibile doppia partenza dal Milan al Como. Da una parte c'è Alvaro Morata, già contattato da diversi giorni in particolare dall'amico Cesc Fabregas; dall'altra c'è l'idea sorta da poco che porta al centrale rossonero Malick Thiaw. Ci sono diversi dettagli non di poco conto da sistemare - per lo spagnolo la risoluzione dell'accordo con il Galatasaray, per il tedesco il prezzo del cartellino - ma se dovessero andare in porto, il Diavolo si ritroverebbe un bel gruzzolo da reinvestire sul mercato.

Ed è proprio su questo che si concentra la Gazzetta dello Sport questa mattina, commentando la notizia: "E il Diavolo si fa ricco. Dal Como oltre 41 milioni per la coppia Morata-Thiaw". Nel sottotitolo viene ampliato il discorso e viene spiegato: "Doppia operazione a titolo definitivo coi lariani al rush finale: così i rossoneri incasserebbero già 141 milioni dalle cessioni". In questo senso si considerano le operazioni già concluse per Reijnders, Kalulu e Pellegrino, oltre quella in via di definizione per Theo Hernandez.