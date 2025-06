Tra sogni e partenze: il Milan sulle prime pagine dei principali quotidiani sportivi

vedi letture

Nell'incontro con la stampa di inizio settimana, Igli Tare aveva avvisato che nel corso del calciomercato le cose possono cambiare ogni minuto e ogni ora. Anche oggi sulle prime pagine dei principali quotidiani sportivi usciti in edicola, parlando di Milan, emerge come ci siano tante nuove situazioni per il Diavolo sia per quanto riguarda il capitolo cessioni che per quanto concerne la questione acquisti.

La Gazzetta dello Sport in taglio basso si sbilancia con un nome proibito, come quello di Viktor Gyokeres. Titola la rosea: "Il mercato rossonero. Il Milan sogna Gyokeres". E poi sulle possibili partenze: "Da Morata e Thiaw al Como in arrivo altri 41 milioni". E proprio l'attaccante spagnolo e il difensore tedesco sono oggetto delle prime pagine di altre testate. Recita il Tuttosport: "Como: anche Thiaw. Altri rinforzi per Fabregas dopo Morata: il centrale del Milan più Jesus Rodriguez e Starfelt dalla Liga". Il Corsport scrive: "Morata e Thiaw da Fabregas". Ma viene anche riportata un'indiscrezione in entrata: "Ricci entra a Casa Milan. Tare prenota anche Xhaka".

Quindi c'è il QS che questa mattina riporta in taglio basso: "Il Milan cede. Thiaw e Morata verso il Como". Nel sottotitolo viene scritto: "In difesa i rossoneri puntano a prendere Leoni".