Il Milan vuole Xhaka, il CorSport: "Tare non molla la presa"

Nonostante l'operazione per Samuele Ricci venga data come in conclusione e in via di definizione, il Milan continua a lavorare su altri colpi in entrata a centrocampo. Nello specifico Tare ha dichiarato che la priorità è acquistare un mediano basso per un centrocampo a tre e il giocatore del Torino risponde a queste caratteristiche. La questione è che ne servono almeno due, perché secondo quanto letto tra le righe rispetto alle dichiarazioni del dirigente albanese, al momento in rosa non ci sono calciatori con quelle caratteristiche.

Ed è proprio qui che si inserisce il costante interesse del Milan per Granit Xhaka, centrocampista prossimo ai 33 anni del Bayer Leverkusen che con sè porterebbe non solo qualità, ma anche tantissima esperienza. Oggi il Corriere dello Sport affrontando questo tema di mercato è molto chiaro: "Tare non molla la presa su Xhaka". Nell'occhiello si legge: "Necessario alzare l'offerta ora ferma a 10 milioni". Dal canto suo il club tedesco, che sta provando a fare muro, chiede almeno 15 milioni.