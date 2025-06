Ricci chiuso ma non sarà l'unico. Tuttosport: "Per Jashari serve uno sforzo"

Il centrocampo sarà il reparto del Milan che subirà il maggior numero di trasformazioni nel corso di questa sessione estiva di calciomercato: questo è stato il senso del messaggio di Igli Tare nel suo incontro con la stampa di inizio settimana. Una piccola rivoluzione che è cominciata con l'addio d Tijjani Reijnders e potrebbe continuare con quello di Musah ma soprattutto con l'arrivo di Luka Modric e altri colpi mirati, alcuni di prospettiva e altri invece per portare esperienza all'interno dello spogliatoio.

In questo senso il Milan ha ormai in pugno Samuele Ricci, centrocampista classe 2001 del Torino e della nazionale italiana. Dal canto suo il club rossonero ora cerca altri innesti, con il nome di Xhaka sempre da tenere presente così come quello del suo connazionale Ardon Jashari, 22 anni, che è l'oggetto del pezzo di Tuttosport di questa mattina. Il titolo recita: "Ricci, ci siamo ma per Jashari serve uno sforzo". Sostanzialmente il Milan dovrà spingersi almeno a 30 milioni di parte fissa se vuole addolcire un osso duro come il Club Brugge.