Italiano, occhi sulla Coppa. La Gazzetta: "Il Bologna farà turnover ragionato"

In questo finale di stagione il Bologna si gioca tantissimo ma pardossalmente potrebbe farlo senza troppe pressioni. Chi l'avrebbe mai detto dopo l'addio di Thiago Motta, Zirkzee e Calafiori che a questo punto della stagione i rossoblù si sarebbero trovati in piena lotta per conquistare l'accesso alla Champions League per il secondo anno consecutivo e in finale di Coppa Italia? Questi sono gli obiettivi della squadra emiliana che, di conseguenza, dovrà giocare al massimo contro il Milan sia stasera in campionato che mercoledì nella finale di Coppa.

Ciononostante, come sottolinea oggi la Gazzetta dello Sport, il tecnico Vincenzo Italiano oggi opterà per un po' di turnover, dimostrando di guardare con piacere alla possibilità di alzare un trofeo. Scrive la rosea: "Il Bologna farà turnover ragionato, staffetta in attacco e tre big a riposo". Nel sottotitolo tutto viene chiarito: "La gara di San Siro è importante per la Champions. Italiano davanti fa ruotare Dallinga e Castro, risparmia Odgaard, Ndoye e Holm per la Coppa Italia".