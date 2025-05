Milan, turno di riposo anche per Reijnders: domani in mediana spazio a Musah e Loftus-Cheek

vedi letture

Secondo quanto riferisce il Corriere della Sport, nella formazione iniziale del Milan di domani sera contro il Bologna in campionato, ci potrebbero essere novità anche in porta dove Mike Maignan potrebbe lasciare spazio a Marco Sportiello. In difesa Malick Thiaw è pronto a rifiatare uno tra Fikayo Tomori, Matteo Gabbia e Strahinja Pavlovic.

Turno di riposo in mezzo al campo per Tijjani Reijnders: senza Youssouf Fofana, che sta recuperando dal problema alla pianta del piede, i due centrocampisti titolari saranno Yunus Musah e Ruben Loftus-Cheek. A destra ci sarà Kyle Walker al posto di Alex Jimenez, mentre a sinistra Filippo Terracciano potrebbe far rifiatare Theo Hernandez. In avanti, assente Rafael Leao per squalifica, riposeranno sia Christian Pulisic che Luka Jovic, al loro posto spazio per Samuel Chukwueze, Joao Felix e Santiago Gimenez.