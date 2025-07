Milan-Xhaka, la pista si sta raffreddando sempre di più: ecco perchè

Il Milan continua il suo pressing per convincere il Club Brugge a cedere Ardon Jashari, mentre si sta raffreddando sempre di più la pista che porta a Granit Xhaka: il Bayer Leverkusen vuole infatti almeno 15 milioni di euro, il Diavolo invece non vuole andare oltre i 10 milioni nonostante il ds Tare abbia già in pugno l’accordo con il giocatore. A riferirlo è questa mattina Tuttosport che aggiunge che in via Aldo Rossi non intendono spendere 15 milioni di euro per un 33enne.

Questi i numeri di Xhaka nella stagione 2024-2025 con la maglia del Bayer Leverkusen:

PRESENZE BUNDESLIGA: 33

PRESENZE CHAMPIONS LEAGUE: 10

PRESENZE COPPA DI GERMANIA: 5

PRESENZE SUPERCOPPA TEDESCA: 1

PRESENZE TOTALI: 49

MINUTI IN CAMPO: 4185'

GOL: 2

AMMONIZIONI: 8

ESPULSIONI: 0