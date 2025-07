La Gazzetta in prima pagina: "Leoni, super derby. Milan pronto al rilancio"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina in prima pagina: "Leoni, super derby. Milan pronto al rilancio". Giovanni Leoni, difensore classe 2006 del Parma, è stata una della grandi sorprese dell'ultima Serie A e ora diversi club lo vorrebbero prendere. In particolare, sulla sue tracce ci sono sia il Milan che l'Inter che potrebbero dar vita ad un nuovo derby di mercato per assicurarsi le prestazioni del giovane centrale (in corsa c'è anche la Juventus).

Il giocatore è molto apprezzato sia dalla dirigenza di via Aldo Rossi che da Massimiliano Allegri. Prima di affondare, però, il Milan deve chiudere un'uscita, come per esempio quella di Malick Thiaw, per il quale il Diavolo ha già trovato un accordo con il Como. Il problema è al momento il tedesco non sembra convinto di andare a giocare nella squadra di Cesc Fabregas.