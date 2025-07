Tuttosport: "Nel braccio di ferro tra Bruges e Milan, Jashari si schiera"

vedi letture

Tuttosport in edicola questa mattina titola così: "Nel braccio di ferro tra Bruges e Milan, Jashari si schiera". Ardon Jashari, grande obiettivo del Diavolo per rinforzare il centrocampo, ha già comunicato ai dirigenti belgi che vuole andare a giocare a Milano e indossare la maglia rossonera. Al momento, però, c'è ancora distanza tra domanda e offerta: il club di via Aldo Rossi è salito fino a 30 milioni di euro più bonus (tra i 3 e i 5 milioni), mentre la società belga è sempre ferma alla richiesta di 35 milioni di uro garantiti più cinque milioni di bonus per arrivare a 40.

Se per Jashari le cose dovessero andare troppo per le lunghe, il Milan avrebbe già in mente una pista alternativa, cioè quella che porta ad Javi Guerra che il Valencia valuta 25 milioni di euro. Intanto, si sta raffreddando sempre di più l'opzione Granit Xhaka in quanto il Bayer Leverkusen non abbassa la sua richiesta da 15 milioni di euro, cifra che il Diavolo non vuole spendere per un 33enne.