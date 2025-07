Milan, per Tuttosport domani potrebbe essere il giorno delle visite mediche di Ricci

Secondo quanto riferisce l'edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, domani dovrebbe essere il giorno delle visite mediche di Samuele Ricci con il Milan. Il centrocampista italiano arriverà dal Torino a titolo definitivo per 25 milioni di euro complessivi (23 milioni di euro di parte fissa più due milioni di bonus). Dopo i test medici, il giocatore, che è atteso poi lunedì a Milanello per il raduno da Massimiliano Allegri, firmerà il suo nuovo contratto con il club di via Aldo Rossi.

Intervistato a margine di evento organizzato per l'apertura del calciomercato estivo a Rimini, Davide Vagnati, ds del Torino, ha parlato così del futuro di Ricci: "Samuele è un giocatore che è cresciuto tantissimo da noi, ad Empoli era un ragazzo e noi abbiamo creduto sempre in lui. Vedremo come andrà a finire questa cosa col Milan" le sue parole riportate da tuttomercatoweb.com.