Rossoneri a caccia di conferme, la Gazzetta: "Gimenez e Felix le uniche novità"

Ci si poteva aspettare un po' di turnover da parte di Sergio Conceiçao questa sera nella prima sfida al Bologna, quella di campionato che precede di cinque giorni la finale di Coppa Italia dello stadio Olimpico. Invece, con ogni probabilità, il tecnico rossonero ha optato per la strada della continuità, ora che finalmente sembra essere stata trovato: nelle ultime cinque, con la formazione invariata nel modulo e con pochissimi cambi negli uomini, quattro vittorie e due soli gol subiti.

Per questo oggi il MIlan non fa troppi cambi, anzi come titola la Gazzetta dello Sport: "Il Milan non cambia e cerca conferme". Ci saranno due sole vere scelte inedite rispetto alle ultime uscite: "Gimenez e Joao Feliz le uniche novità". Il messicano è reduce da un gol e un assist nelle ultime due, il portoghese è entrato bene a Genova lunedì. Il primo vince il ballottagio con Jovic, il secondo sostituisce lo squalificato Leao. In campo ci sarà anche Loftus-Cheek al posto dell'infortunato Fofana: l'inglese, però, era partito titolare anche al Ferraris nell'ultimo impegno di campionato.