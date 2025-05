Oggi è anche la notte di Calabria, il CorSport: "Doppio scherzo del Diavolo"

Se ci sarà qualcuno un po' più emozionato stasera a San Siro e poi anche mercoledì all'Olimpico di Roma, quel qualcuno si chiama sicuramente Davide Calabria. Il terzino del Bologna questa sera tornerà per la prima volta da avversario del Milan a San Siro: qui, a inizio stagione, era il capitano della squadra rossonera e qui ha vissuto tutta la sua carriera calcistica, dal settore giovanile fino alla vittoria dello Scudetto. Un legame forte testimoniato dalle lacrime con cui il calciatore salutò Milanello lo scorso gennaio, in partenza per l'Emilia.

Oggi Calabria è il protagonista di uno dei titoli del Corriere dello Sport. Si legge: "Calabria e il doppio scherzo del Diavolo. Sembrava un legame inscindibile, iniziato da piccolo. Lo ha spezzato la nota lite avuta con Conceiçao. E ora due notti emozionanti in sequenza". E ancora nel sottotitolo viene scritto: "Stasera la prima volta di Davide, figlio del Milan, in rossoblù e contro la sua storia a San Siro. E mercoledì ci sarà il bis con in palio la Coppa Italia".