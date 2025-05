Oggi si rivede Felix, il CorSport: "Chance prima dell'addio"

Le cose tra Joao Felix e il Milan non sono andate come ci si aspettava, nè come la sua prima apparizione a San Siro - nei quarti di finale di Coppa Italia contro la Roma, quando segna l'unico gol fin qui della sua esperienza milanista - lasciava presagire. L'ex grande promessa del calcio portoghese ha perso progressivamente posto nelle gerarchie di Conceiçao, che pure aveva spinto molto per averlo a disposizione, ed è finito a ricoprire un ruolo da comprimario.

Questa sera questa sua veste sarà d'aiuto: Joao Felix sarà chiamato a sostituire il connazionale Rafael Leao, squalificato, nel primo dei due confronti in pochi giorni contro il Bologna. Per questo Felix è il tema del pezzo di oggi sul Corriere dello Sport che scrive: "Joao Felix, chance prima dell'addio". Dopo aver fallito tra Atletico Madrid e Chelse, anche in rossonero è stato un flop e proverà a rendere meno amara l'esperienza con queste ultime gare che chiudono la stagione. Il suo futuro potrebbe essere addirittura lontano dall'Europa, al Flamengo in Brasile.